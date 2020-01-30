Rufat İsmayil: Kim Kardashian'a asla elbise dikmem! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Rufat İsmayil: Kim Kardashian'a asla elbise dikmem! - Son Dakika Magazin

Rufat İsmayil: Kim Kardashian'a asla elbise dikmem!

6 saat önce

Rufat İsmayil" Almanya'da Hollanda'da Uluslararası İlişkiler okudum. Ailem diplomat olmamı istiyordu ama modacı oldum. Modacı olmak için işin tekniğini öğrenmek gerekiyor, eğitim şart fakat yaratıcılığın doğuştan gelen bir yetenek olduğunu düşünüyorum.

Rufat İsmayil: Kim Kardashian'a asla elbise dikmem!, System.String[]

Rufat İsmayil" Almanya'da Hollanda'da Uluslararası İlişkiler okudum. Ailem diplomat olmamı istiyordu ama modacı oldum. Modacı olmak için işin tekniğini öğrenmek gerekiyor, eğitim şart fakat yaratıcılığın doğuştan gelen bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Dünya starları benim elbisemi giysin diye onlara para ödemiyorum. Eğer sizin tasarımlarınızı beğeniyorlarsa onlara emeğinizin karşılığını ödemek zor gelmiyor. Dünya starları Los Angeles'ta ve New York'ta, mağazamdan ulaşıyorlar" dedi.


Birçok dünya starıyla çalışan İsmayil, 'Asla çalışmam dediğiniz bir yıldız oldu mu?' sorusuna ise; Kim Kardashian'a asla elbise yapmam. Çünkü sözde Ermeni soykırımı tasarının kabulünü, Ermenistan'dan çekilmiş fotoğrafını paylaşarak zafer olarak nitelendirdi. Ben Azeri Türk bir modacı olarak Sözde Ermeni Soykırımını kim destekliyorsa ona kıyafet yapmam" şeklinde cevap verdi.

Kim Kardashian, Hollanda, Almanya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:54 
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