Rugby Dünya Kupası'nda İngiltere yarı finalde favori takım Yeni Zelanda'yı tahtından etti

Japonya 2019 Rugby Dünya Kupası'nda turnuvanın en büyük favorisi Yeni Zelanda, yarı final mücadelesinde sürpriz bir şekilde İngiltere'ye 19-7'lik bir skorla yenildi.



İngiltere üs üste iki kez dünya şampiyonu olan Yeni Zelanda'yı yenerek büyük bir başarıya imza attı.