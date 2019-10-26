Son Dakika Haberleri: Rugby Dünya Kupası'nda İngiltere yarı finalde favori takım Yeni Zelanda'yı tahtından etti
Son Dakika Dünya Rugby Dünya Kupası'nda İngiltere yarı finalde favori takım Yeni Zelanda'yı tahtından etti

Rugby Dünya Kupası'nda İngiltere yarı finalde favori takım Yeni Zelanda'yı tahtından etti

1 saat önce

Japonya 2019 Rugby Dünya Kupası’nda turnuvanın en büyük favorisi Yeni Zelanda, yarı final mücadelesinde sürpriz bir şekilde İngiltere'ye 19-7'lik bir skorla yenildi. İngiltere, üs üste iki kez dünya şampiyonu olan Yeni Zelanda'yı yenerek büyük bir başarıya imza attı

Rugby Dünya Kupası'nda İngiltere yarı finalde favori takım Yeni Zelanda'yı tahtından etti, System.String[]

Japonya 2019 Rugby Dünya Kupası'nda turnuvanın en büyük favorisi Yeni Zelanda, yarı final mücadelesinde sürpriz bir şekilde İngiltere'ye 19-7'lik bir skorla yenildi.


İngiltere üs üste iki kez dünya şampiyonu olan Yeni Zelanda'yı yenerek büyük bir başarıya imza attı.

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Yeni Zelanda, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:44 
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