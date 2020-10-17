Ruh Sağlığı Derneği'nden Ermenistan saldırılarından etkilenen bölge halkına ücretsiz hizmet Açıklaması - Son Dakika

Ruh Sağlığı Derneği, Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik saldırıları nedeniyle psikososyal destek isteyen bölge halkına ücretsiz online hizmet verecek.

Dernekten yapılan açıklamada, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle kaygıları paylaşmayı insanlık onuru ve vicdanına bir borç olarak gördükleri belirtildi.

"Savaştan etkilenen bölge halkına online psikolojik destek vermeye hazırız. Bölgedeki tüm meslektaşlarımızı psikososyal destek vermeye davet ediyoruz" denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bununla birlikte algısal manipülasyondan kurtulamayan ve gerçeklik algısını kaybettiği için masum sivillere zarar veren veya bunu onaylayan askerlerin, komutanların, devlet yöneticilerinin ve halkların da psikolojik sağaltımı için insanlık namına destek vermeye hazırız. +90 533 246 61 34 numaralı telefonumuz aracılığıyla bizden psikososyal destek isteyen Azerbaycan ve Ermenistan vatandaşlarına ücretsiz hizmet vermeye başlayacağız. Bu vesile ile dünyanın hiçbir yerinde savaş olmamasını temenni ediyoruz. Olacaksa bile sivillerin zarar görmemesi için tüm insanların sorumluluk taşıdığını, bunu gelecek nesillere karşı bir borç olarak gördüğümüzü paylaşıyoruz."

Ermenistan'ın gece yarısında bebeklerin, çocukların, kadınların ve yaşlıların uyuduğu binalara, tamamı sivillerden oluşan hedeflere yönelik katliamla, canavarca hislerle insanlık ve savaş suçlarına bir yenisini daha eklediği kaydedilen açıklamada, akıl ve ruh sağlığı yerinde hiçbir komutanın sivil katliama neden olacak böyle bir emir veremeyeceği, akıl ve ruh sağlığı yerinde hiçbir askerin de bu emre itaat etmeyeceğinin aşikar olacağı belirtildi.