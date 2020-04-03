Ruh Sağlığı Derneği, uzaktan koronaterapi eğitimlerine başladı - Son Dakika

Ruh Sağlığı Derneği, tüm ruh sağlığı uzmanlarına yönelik online koronaterapi eğitimleri vermeye başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Psikoloji Kariyer İstihdam Merkezi iş birliği ile düzenlenen eğitimlerde koronavirüs pandemisinden psikolojik olarak etkilenen vatandaşlara destek verecek psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikiyatristler, psikiyatri hemşireleri, sosyal hizmet uzmanları ile çocuk gelişimcilere hizmet veriliyor.

Eğitimlerde "ölüm ve yas psikolojisi", "hasta ve yakını psikolojisi" ve "psikolojik ilk yardım ve travma sonrası stres bozukluğu" gibi konularda yaklaşımların işlenmesi planlanıyor.

Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül, ihtiyaç anında Kuvayı Milliye ruhuyla hareket eden meslektaşlarının, bu eğitimlerde alacakları bilgilerle hizmetlerinin niteliğini arttıracağını belirtti.

Akgül, çok hassas bir yardım türü olan psikolojik desteğin yetkin kişilerce verilmemesi halinde ikincil travmalara sebebiyet verilebileceğini kaydederek, "Uzaktan eğitim alan meslektaşlarımız aynı zamanda uzaktan psikolojik danışmanlık hizmeti de vermektedirler. Vatandaşlarımız yalnız değildir. Psikolojik destek ihtiyacı olan vatandaşlarımıza da online terapi hizmetleri vermekteyiz. Talepleri olanlar bize '02164287546' numaralı telefondan veya 'www.ruhsagligidernegi.org' internet sitemizden bizlere ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.