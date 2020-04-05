Ruh Sağlığı Derneğinden, Bakan Koca'ya teşekkür - Son Dakika

Ruh Sağlığı Derneği, psikolojik ve sosyolojik faktörlerle güçlendirilmesi veya müstakil bir Psikososyal Koronavirüs Kurulu oluşturulması önerilerinin karşılanacak olması nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Dernekten yapılan açıklamada, 2020 Ocak ayında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgın korkusu araştırmalarını yapmaya başlandığı, Çin'de ilk başlayan karantinadan itibaren kamuoyu araştırmaları yaparak insanlığı bilgilendirme amaçlı misyonlarını gerçekleştirmeye çalışıldığı belirtildi.

Salgın gelmeden korkusunun geldiğine dikkati çekilen açıklamada, salgınla birlikte korkunun bulaşıcılığının daha da tesirli olduğu, yaşananların tesirinde kalan birçok vatandaşın "psikososyal enfeksiyonu" yaydığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dernek Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül, Koronavirüs Bilim Kurulunun psikolojik ve sosyolojik faktörlerle güçlendirilmesi veya müstakil bir Psikososyal Koronavirüs Kurulu oluşturulması önerisinde bulunmuştu. Tam da bu zamanda çağrımıza kulak veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ruh sağlığı camiası ve Ruh Sağlığı Derneği olarak teşekkür ediyoruz. Söz konusu tebrik mesajının tamamına www.ruhsagligidernegi.org adresinden erişilebilir."

Bakan Koca, 3 Nisan'daki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada "Önümüzdeki günlerde daha çok vakaların konuşulduğu, sayıların konuşulduğu bir dönemden farklı olarak psikolojik yönü, sosyolojik yönü, istatistiki boyutlarıyla, din sosyolojisi boyutlarıyla farklı bir ekibin, bir kurulun oluşacağı hazırlık içindeyiz." ifadelerini kullanmıştı.