Ruh Sağlığı Derneğinden uzaktan psikoterapi ve danışmanlık hizmeti çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ruh Sağlığı Derneğinden uzaktan psikoterapi ve danışmanlık hizmeti çağrısı - Son Dakika

Ruh Sağlığı Derneğinden uzaktan psikoterapi ve danışmanlık hizmeti çağrısı

11 dakika önce

Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde etik ilke ve değerlere uygun olmak koşuluyla uzaktan psikoterapi ve danışmanlık hizmetlerine devam etmenin zorunlu olduğunu bildirdi.

Ruh Sağlığı Derneğinden uzaktan psikoterapi ve danışmanlık hizmeti çağrısı, System.String[]

Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde etik ilke ve değerlere uygun olmak koşuluyla uzaktan psikoterapi ve danışmanlık hizmetlerine devam etmenin zorunlu olduğunu bildirdi.

Akgül, açıklamasında, vatandaşların korona sürecinde psikolojik bağışıklığı ile psikolojik hijyen, sermaye ve dayanıklılığının da önemli olduğunu belirtti.

Bu süreçte aşırı kaygılı birçok kimsenin evde çaresizce beklediğini, dışarısını güvenli görmedikleri için kendilerini evlerinde hapsolmuş hissettiklerini, psikolojik destek alması gereken birçok vatandaşın evinden çıkmaya çekindiğini anlatan Akgül, "Aşırı el yıkamaktan elleri şişmiş, kendisini odasına hapsetmiş gibi davranışlar sergileyen ve zihinden atamadığı düşünceler sebebiyle birçok bedensel sorun yaşayan vatandaşımız evden çıkmak istemediği için psikolojik destek hizmetlerinden mahrum kalmıştır. Değişen şartlar ve koşullara psikologlar da uyarak, hizmetlerini uzaktan online veya telefonla vermeye başladılar. Meslektaşlarımıza yaptığımız çağrılar neticesinde etik ilke ve değerlere uygun olmak koşuluyla uzaktan psikoterapi ve danışmanlık hizmetlerine devam etmenin zorunluluğu hasıl olmuştur. Birçok meslektaşımız bu çağrıya olumlu yanıt vererek terapi seanslarını evden olacak şekilde online gerçekleştirmektedirler." ifadelerini kullandı.

Akgül, evde kalmanın önemli olduğu günlerde, alışık olunmayan rutinler ve salgın korkusundan dolayı birçok vatandaşın, fizyolojik olarak rahatsızlığı olmamasına rağmen psikolojik olarak etkilendiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Çarpıntı, nefes almakta güçlük, mide bulantısı, umutsuzluk, kaygı ve korku atakları, aşırı panik, takıntılı davranışlar, zihinden çıkmayan düşüncelerle felaket senaryoları, iletişimde geçimsizlik, belirsizliğe tahammülsüzlük, agresyon, yaşam sevincinde azalma, başkalarına düşmanlaşma, kendine yabancılaşma, uyku ve beslenme düzeninde sapma, hayatı anlamsız bulma, odaklanma zorluğu, hastalıkla ilgili düşüncelerle başa çıkabilme gücü, huzursuzluk hissi, vücutta olup bitenlerle ilgili aşırı teyakkuzda olma hali, hastalığa yakalanacağı ile ilgili endişe, gelecek ile ilgili kaygılar gibi düşünce ve davranışlarda anormal seyirler gözlemlenmektedir. Toplum ruh sağlığını güçlendirme amacıyla kurulan derneğimiz bu hedef doğrultusunda #EvdeKal #EvdeHayatVar #EvdeKimVar kampanyalarına katılarak ruh sağlığı uzmanlarının evlerinden daha nitelikli hizmet verebilmesi için online uzaktan psikoterapi eğitim portalı olan 'akademi.kimpsikoloji.com' portalını planlanandan daha erken yayına alıp 30 bin meslektaşımızın psikoterapi videolarını izleyerek kendilerini mesleki anlamda geliştirmesini sağlamıştır. @PsikoTerapiVideolari hesabından meslektaşlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:52 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu
Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu         
10:39
Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var         
10:36
Sivas'ta 93 yaşındaki dede mahsur kalınca imdadına polis yetişti Sivas'ta 93 yaşındaki dede mahsur kalınca imdadına polis yetişti         
10:31
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık         
10:31
İzlanda'daki koronavirüs araştırmalarında virüsün 40 mutasyonu bulundu İzlanda'daki koronavirüs araştırmalarında virüsün 40 mutasyonu bulundu         
10:26
Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı         
10:18
Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı         
10:18
Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?         
10:10
Son dakika: Koronavirüs salgınında ölü sayısı 21 bin 306'ya yükseldi Son dakika: Koronavirüs salgınında ölü sayısı 21 bin 306'ya yükseldi         
09:58
Koronavirüs izolasyonundan korkan otizm hastası genç kız intihar etti Koronavirüs izolasyonundan korkan otizm hastası genç kız intihar etti         
09:58
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti         
09:52
Saracchi'den koronavirüs itirafı: Ateşim çıktıktan sonra test yaptırdım, sonuç negatif çıkınca ruhum bedenime geri döndü Saracchi'den koronavirüs itirafı: Ateşim çıktıktan sonra test yaptırdım, sonuç negatif çıkınca ruhum bedenime geri döndü         
09:51
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı         
09:51
Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı         
09:47
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak         
09:40
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir         
09:39
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi         
09:38
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır         
09:37
Esnafa moral vermek için pazara giderek şarkı söyleyen genç kız, sosyal medyada alkış topladı Esnafa moral vermek için pazara giderek şarkı söyleyen genç kız, sosyal medyada alkış topladı         
09:36
Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi         
09:30
Fırsatçılardan dolayı lösemi hastaları maske bulamıyor Fırsatçılardan dolayı lösemi hastaları maske bulamıyor         
09:18
Adana eski AK Parti İl Başkanı yakalandığı koronavirüsü yendi Adana eski AK Parti İl Başkanı yakalandığı koronavirüsü yendi         
09:17
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı         
09:11
Menajer Haluk Canatar, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını söyledi Menajer Haluk Canatar, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını söyledi         
09:06
Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı         
09:03
Son dakika: Van sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son dakika: Van sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
08:54
Bir buçuk aydır aşk yaşayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı Bir buçuk aydır aşk yaşayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı         
08:31
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı         
08:29
Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi         
08:02
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2020 11:03:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ruh Sağlığı Derneğinden uzaktan psikoterapi ve danışmanlık hizmeti çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]