Ruh sağlığı hastalarına el işi terapisi

YOZGAT - Sağlık Bakanlığınca 2013 yılında açılan Yozgat Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastalar, iş ve uğraş terapisi ile rehabilite edilerek topluma kazandırılıyor.

Yozgat Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören ruhsal bozuklukları olan hastalar, farklı sanat alanlarıyla terapi edilerek normal yaşamlarına dönmeleri sağlanıyor. Ruhsal bozukluğa sahip hastalar, bu merkezde el işi ürünler, ahşap boyama, takı tasarımı, halı dokuma gibi çeşitli işler yaparak stres atıyor.

Yozgat Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde kişisel gelişim ve becerilerine göre yönlendirilen hastaların bu faaliyetler ile hem tedavilerine katkı sağlanıyorlar hem de hastalar İŞ KUR aracılığıyla yaptıkları ürünleri satarak para kazanıyorlar. Sanatla tedavi olan hastalar, devletin sağladığı olanaklarla el emeği göz nuru ürünlerini yıl sonu sergileme imkanı da buluyor. Bu uygulamalar, hastaların özledikleri normal yaşantıya dönmesine de büyük katkı sağlıyor.

Ruhsal hastalıkların kişilerde neden olduğu maddi ve manevi yıkımı önlemeyi amaçlayan Yozgat Toplum Ruh Sağılığı Merkezinde bu günü kadar 433 hasta tedavi edilerek sosyal yaşama yeniden kazandırıldı.

"Hayattan tat alıyoruz"

Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastalardan Beytullah Şahin burada el becerilerini geliştirdiklerini söyleyerek "Burada yeni arkadaşlıklar ediniyoruz. El dokumları, el örgüleri, hediyelik eşyalar yapıyoruz. Burada hayattan tat alıyoruz sıkılmıyoruz. Burası güzel hem tedavi oluyoruz hem de sosyalleşiyoruz" dedi.

"Hayatta yalnız değiliz"

Hayatta yalnız olmadıklarını söyleyen Ebubekir Şahin ise "Hayatta yalnız olmadığımızı anladık. Bizim gibi başka arkadaşlarında olduğunu anladık. İŞ KUR'un düzenlediği el işi kurslarımız var. Hemşire ve psikologlar var. Burada hayatta küsmemeyi öğrendik. Yeni meslekler el işi öğreniyoruz. Halı dokuma kursuna katılıyoruz. Kısacası hayatta yalnız olmadığımızı alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Şuana kadar 433 hastanın tedavisi yapıldı"

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan ise Yozgat'ta 2013 yılından buyana 433 hastanın tedavi edildiğini belirterek "Yozgat'ta Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz toplum ruh sağlığı modeli doğrultusunda 2013 yılında aktif olarak başladı. Ağır ruh sağlığı hastalarına hizmet vermekte özellikle şizofren ve bipolar bozukluk hastalık gurubumuz var. Burası hastalarımız için psiko-sosyal destek amacıyla bakanlığımızın yönergesi doğrultusunda açılmış bir merkez. Şuana kadar 433 hastaya ulaştık. Burada psikiyatri uzmanımız, psikoloğumuz ve yardımcı sağlık personeli ile hizmet vermekteyiz. Bu hastalar günlük olarak merkezimize gelmekte bu hastalar burada uğraş terapisi görüyorlar. Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR destekleri ile sepet örme, halı kilim dokuma gibi kurslar açıyoruz. Kurslar sayesinde İŞKUR'un da desteği ile hastalarımız maddi kazanç da elde ediyorlar. Amaç bu tür hastaların evden koparmak toplum ruh sağlığı merkezine getirmek ve bunları topluma kazandırarak kendi hallerinde yaşamayı öğretmektir. Buraya gelen hastaların ilaç ve tedavileri de devam ediyor. Hastane yatışlarını azaltıyoruz, ilaç kullanım oranını daha da düşürüyoruz. Hastalar zamanla kendi uğraşlarını yapar hale gelip topluma kazandırdığımız hatta işe girebilecek seviyeye gelen ruh sağlığı hastalarımız var. Bu tür faaliyetler yaptığımızda hastalar kendilerini sorunlarından uzaklaşıp topluma ve ailelerine yük olmaktan çıkıyorlar ve normal bir insan gibi yaşamalarını sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.