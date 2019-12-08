Son Dakika Haberleri: Ruhani: 2020 İran bütçesi 'Direniş Bütçesi'dir dedi
Son Dakika Dünya Ruhani: 2020 İran bütçesi 'Direniş Bütçesi'dir dedi - Son Dakika Dünya

Ruhani: 2020 İran bütçesi 'Direniş Bütçesi'dir dedi

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran İslam Şura Meclisi'nde 'Direniş Bütçesi' olarak adlandırdığı 2020-2021 bütçe tasarısının detaylarını açıkladı.

Ruhani: 2020 İran bütçesi 'Direniş Bütçesi'dir dedi, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran İslam Şura Meclisi'nde 'Direniş Bütçesi' olarak adlandırdığı 2020-2021 bütçe tasarısının detaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani yaptığı konuşmada ABD'nin uyguladığı yaptırımlara karşı ülkenin bütçesini direniş bütçesi olarak adlandırdı. Ayrıca konuşmasında iyi haberleri olduğunu ve komşularla ve diğer ülkelerle kurdukları ekonomik ilişkilerin son aylarda olumlu yönde ilerlediğini söyledi. Avrasya Ekonomik Birliği'ne geçici olarak girmenin ürünlerde tarife olmadan daha iyi rakamlara ihraç edileceği anlamına geldiğini ifade etti. Ruhani, "Aynı planı Türkiye, Azerbaycan ve diğer ülkelerle uygulayacaklarını" söyledi. Ülkenin yatırım planları ile ilgili olarak " Rusya'nın 5 milyar dolarlık yatırımından 2 milyar dolarlık bölümü kesinleşti ve geriye kalan bölümü ise 2020 yılında kullanıma hazır olacak" dedi.


Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırmasına talep arttı
Erdoğan'dan İslam ülkelerine zekat tepkisi: En zenginle en fakir arasındaki fark 200 katı aşıyor Yunan Parlamentosu'nda İslam'a hakaret edildi, Türk vekil sert çıktı: İftira atmaya hakkınız yok Libya duyurdu: Türkiye ile yapılan mutabakat yürürlüğe girdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 22:22:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ruhani: 2020 İran bütçesi 'Direniş Bütçesi'dir dedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]