Ruhani: "25 yıllık iş birliği anlaşması İran ve Çin arasındaki ilişkileri daha görünür kılacak" - Son Dakika

Ruhani: "25 yıllık iş birliği anlaşması İran ve Çin arasındaki ilişkileri daha görünür kılacak"

27.03.2021 14:53
Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran ile Pekin arasında imzalanan 25 yıllık iş birliği anlaşmasının iki ülke ilişkilerini daha görünür kılacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran ile Pekin arasında imzalanan 25 yıllık iş birliği anlaşmasının iki ülke ilişkilerini daha görünür kılacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahran'da resmi temaslarda bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi kabul eden Ruhani, iki ülke arasında imzalanan anlaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

İran ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılına girdiğine işaret eden Ruhani, iki ülkenin kalkınma ve altyapı konusunda imzaladığı anlaşmaların süratle hayata geçirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Çin ile ortak yatırım alanında daha çok iş birliğinden yana olduklarını aktaran Ruhani, şöyle devam etti:

"25 yıllık iş birliği anlaşması İran ve Çin arasındaki ilişkileri daha görünür kılacak. Çin'in büyük ticari ortağımız olarak kalmasını istiyoruz. Tahran ve Pekin çok iyi ilişkilere sahip. İki ülkenin uluslararası konularda ortaya koyduğu ortak tavır bu ilişkinin arzu edilen seviyede olduğunu gösteriyor."

ABD yaptırımlarına rağmen İran ve Çinli özel sektörün ticari ve ekonomik iş birliğini artırdığını belirten Ruhani, Çin'in nükleer anlaşmada ve ABD'ye karşı uluslararası alanda İran'a destek veren tutumundan övgüyle söz ederek, "İki ülkenin iş birliği, nükleer anlaşmanın uygulanması ve Avrupalı ülkelerin taahhütlerine uyması için çok önemlidir. Bu iş birliği nükleer anlaşmanın mevcut şartlarını değiştirebilir." ifadelerini kullandı.

Çin'den daha fazla aşı temin etmek istediklerini ve bu alanda iş birliğini artırmaları gerektiğini dile getiren Ruhani, ABD'yi bölgeye müdahale etmekle suçlayarak bu ülkeye ait askeri gücü "istikrarsızlık faktörü" şeklinde nitelendirdi.

- "Amerikalılar İran'a yaptırımları kaldırmalı, nükleer anlaşmaya dönmeli"

Yi de Pekin ile Tahran arasındaki iş birliğine önem verdiklerini belirterek, bazı sorunlara rağmen bu ilişkinin öncelikleri arasında yer alması için çaba gösterdiklerini söyledi.

ABD'nin yaptırımlarına uluslararası arenada karşı çıktıklarını hatırlatan Yi, "Maksimum baskı, yasalara ve insanlığa karşı bir adımdır ve uluslararası destekten yoksundur. ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılması uluslararası kurallara aykırıdır. Amerikalılar, yeni yönetimde bu politikayı gözden geçirmek ve nükleer anlaşmaya dönmek istiyorlar. Çin de onların bu adımını memnuniyetle karşılıyor." görüşlerini paylaştı.

Nükleer anlaşmanın korunmasının önemine de değinen Yi, "Amerikalılar İran'a yaptırımları kaldırmalı, nükleer anlaşmaya dönmeli, yanlışlarını dikkate alarak gelecekte böyle adımlar atmayacağına dair taahhütte bulunmalıdır." ifadelerini kullandı.

ABD ve dış güçlerin bölgeye yönelik müdahalelerinin bölgede istikrarsızlığa ve karışıklığa neden olduğunu savunan Yi, bölgedeki tüm ülkelerin olumlu karşılayacağı yapıcı bir çözüm üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi.

Yi, yapılan anlaşmalar çerçevesinde İran'a daha fazla aşı temin edeceklerini sözlerine ekledi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Tahran, Pekin, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ruhani: '25 yıllık iş birliği anlaşması İran ve Çin arasındaki ilişkileri daha görünür kılacak' - Son Dakika


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