Ruhani: 53 milyar varil büyüklüğünde petrol sahası keşfettik

Hasan Ruhani , yaptığı açıklamada ülkenin güneybatısında petrol rezervi içeren yeni bir alan bulduklarını açıkladı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Ruhani, İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde keşfedilen rezerve ilişkin, "53 milyar varil büyüklüğünde yeni bir petrol sahası keşfettik" ifadelerini kullandı. Ruhani ayrıca, ABD'nin, İran'ın tüm yaptırımlara rağmen güçlü ve zengin bir ülke olduğunu bilmesi gerektiğini vurguladı.

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