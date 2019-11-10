Son Dakika Haberleri: Ruhani: 53 milyar varil büyüklüğünde petrol sahası keşfettik
Son Dakika Dünya Ruhani: 53 milyar varil büyüklüğünde petrol sahası keşfettik

Ruhani: 53 milyar varil büyüklüğünde petrol sahası keşfettik

7 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptığı açıklamada ülkenin güneybatısında petrol rezervi içeren yeni bir alan bulduklarını açıkladı.

Ruhani: 53 milyar varil büyüklüğünde petrol sahası keşfettik, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptığı açıklamada ülkenin güneybatısında petrol rezervi içeren yeni bir alan bulduklarını açıkladı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Ruhani, İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde keşfedilen rezerve ilişkin, "53 milyar varil büyüklüğünde yeni bir petrol sahası keşfettik" ifadelerini kullandı. Ruhani ayrıca, ABD'nin, İran'ın tüm yaptırımlara rağmen güçlü ve zengin bir ülke olduğunu bilmesi gerektiğini vurguladı.


- İran
Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:20 Kaynak: DHA
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Ruhani: 53 milyar varil rezerve sahip petrol yatağı bulduk
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