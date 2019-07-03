Ruhani: 7 Temmuz'dan itibaren bir sonraki adımı atacağız
2 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 7 Temmuz'dan itibaren bir sonraki adımı atarak zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 3,67 seviyesinin üzerine çıkaracaklarını söyledi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:07
Cumhurbaşkanı Ruhani, 7 Temmuz'dan itibaren bir sonraki adımı atarak zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 3,67 seviyesinin üzerine çıkaracaklarını söyledi.
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