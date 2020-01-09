Ruhani: "AB'nin dünya meseleleriyle ilgili ağır bir sorumluluğu var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ruhani: 'AB'nin dünya meseleleriyle ilgili ağır bir sorumluluğu var' - Son Dakika

Ruhani: "AB'nin dünya meseleleriyle ilgili ağır bir sorumluluğu var"

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa Birliğinin, dünya meselelerine dair ağır bir sorumluluğu olduğunu dolayısıyla ABD'nin siyasetinden bağımsız bir tutum alarak istikrar ve barış için çalışması gerektiğini söyledi.

Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa Birliğinin, dünya meselelerine dair ağır bir sorumluluğu olduğunu dolayısıyla ABD'nin siyasetinden bağımsız bir tutum alarak istikrar ve barış için çalışması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi yapan Ruhani, AB'nin bölge meseleleriyle ilgili bağımsız bir pozisyon almasını istedi.

Kanunlara saygı gösterilmeden bölgenin güvenliğinin mümkün olmadığını ve tüm dünyayı ilgilendiren cinayetlerin bir daha tekrarlanmaması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini dile getiren Ruhani, "AB'nin dünya meseleleriyle ilgili ağır bir sorumluluğu var. AB, ABD'nin yanlış siyasetinden bağımsız doğru bir tutum alarak dünyanın ve bölgenin istikrar ve barışı için çalışmalıdır. Bu tür şartların gerçekleşmesi halinde Tahran tereddütsüz bir şekilde AB'nin yanında duracaktır." ifadelerini kullandı.

Bölge halklarının, ABD'nin adımları nedeniyle öfkeli olduğunu ve Irak Parlamentosunun bu ülkenin askerlerini çekmesiyle ilgili kararının müdahaleciliğe karşı kesin bir cevap olduğunu savunan Ruhani, "Hepimiz başına buyruk davranan ABD'nin bilgi yetersizliğinden kaynaklı yanlışlarını ve gerginlik üreten adımlarını yasalara bağlı hale getirmek için çaba göstermeliyiz." diye konuştu.

"ABD'lilerin yeni bir yanlış yapmamasını diliyorum"

Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefonda görüştü.

İran Cumhurbaşkanı, Şeyh Temim ile görüşmesinde bölgedeki güvenliği korumanın tek yolunun komşular arasındaki iş birliği ve yabancıların müdahalesinin engellenmesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"ABD cevap vermek isterse çok daha büyük ve tehlikeli bir yanıtla karşı karşıya kalacaktır. Siyasi hayatları hatalarla dolu ABD'lilerin yeni bir yanlış yapmamasını diliyorum."

Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile de telefon görüşmesi yapan Ruhani, bölgedeki birçok tehlikeli gelişmenin ABD yaptırımlarından kaynaklı olduğunu savunarak, "Tüm dost ülkelerin ABD'nin yasa dışı adımlarına karşı uygun bir tavır alarak onu yasalara uymaya mecbur bırakmasını ümit ediyorum. Dünyanın canice adımları kabul etmediğini ABD'ye anlatmalı ve bunu anlamasını sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Ramaphosa da Süleymani'nin ölümü nedeniyle Ruhani'ye başsağlığı diledi.

Ruhani, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de telefon görüşmesi yaptı.

İki lider, uçağın düşüş nedeniyle ilgili detaylı incelemelerin süratle yapılmasının zaruretine vurgu yaptı.

Zelenskiy, uçağın düşüş nedeninin ortaya çıkması için uluslararası protokollere göre iki ülkenin ortak teknik heyetler oluşturmasını ve iş birliği yapmasını istedi.

Ruhani de İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığına olayın araştırılması için iki ülkenin uzmanlarından müteşekkil bir ekibin oluşturulması için talimat vereceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar
New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum Genç kızın ölümün ardındaki şüphe, özel ekipleri harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri
04:50 Beylikdüzü'nde silahlı soygun - Son Dakika
04:42 İsrail Mahkemesi: İç İstihbarat Servisi Şabak, sorgulamalarda işkence uyguluyor - Son Dakika
04:14 Temsilciler Meclisinden Trump'ın İran'a yönelik yetkilerini kısıtlayan tasarıya onay - Son Dakika
03:28 Trump, Ohio'da düzenlenecek olan seçim kampanyası mitingine katılmak için Beyaz Saray'dan ayrıldı -... - Son Dakika
03:19 Hatalı park nedeniyle itfaiye yangına müdahale etmekte zorlandı - Son Dakika
00:32 Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum - Son Dakika
00:28 New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 04:55:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ruhani: "AB'nin dünya meseleleriyle ilgili ağır bir sorumluluğu var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]