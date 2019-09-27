Ruhani: ABD, AB liderleri üzerinden müzakere için mesaj gönderdi
45 dakika önce
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin AB ülkeleri liderleri üzerinden müzakereler için kendilerine mesaj gönderdiğini ancak İran olarak yaptırım şartları altında bir müzakereyi kabul etmediklerini belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin AB ülkeleri liderleri üzerinden müzakereler için kendilerine mesaj gönderdiğini ancak İran olarak yaptırım şartları altında bir müzakereyi kabul etmediklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:01
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD tüm yaptırımların kaldırılmasını teklif etti Trump, Ruhani'nin açıklamalarına yanıt verdi Türklerin Karadağ'daki konut yatırımı 3 yılda 22 kat arttı Hurdacıyken bulduğu tarihi eserlerle antikacı oldu