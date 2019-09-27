Son Dakika Haberleri: Ruhani: ABD, AB liderleri üzerinden müzakere için mesaj gönderdi
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Ruhani: ABD, AB liderleri üzerinden müzakere için mesaj gönderdi

45 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin AB ülkeleri liderleri üzerinden müzakereler için kendilerine mesaj gönderdiğini ancak İran olarak yaptırım şartları altında bir müzakereyi kabul etmediklerini belirtti.

Ruhani: ABD, AB liderleri üzerinden müzakere için mesaj gönderdi, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin AB ülkeleri liderleri üzerinden müzakereler için kendilerine mesaj gönderdiğini ancak İran olarak yaptırım şartları altında bir müzakereyi kabul etmediklerini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:01 
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