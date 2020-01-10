Ruhani: ABD bölgeyi anlamıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ruhani: ABD bölgeyi anlamıyor - Son Dakika Dünya

Ruhani: ABD bölgeyi anlamıyor

11 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüşen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani "Washington'ın 'hatalı ve zararlı' hesaplamaları İran ve bölgeyi anlamamasından kaynaklanıyor" dedi.

Ruhani: ABD bölgeyi anlamıyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüşen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani "Washington'ın 'hatalı ve zararlı' hesaplamaları İran ve bölgeyi anlamamasından kaynaklanıyor" dedi.

Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, dün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü ve "ABD, tıp ve gıda ürünlerinde bile İran'a karşı yaptırımları güçlendirerek, ekonomik terör yoluna başvurdu ve İran'ın büyük komutanına 'suikast' düzenleyerek tüm uluslararası düzenlemeleri ihlal etti" dedi.

Ayrıca Ruhani'nin "Washington'ın 'hatalı ve zararlı' hesaplamaları İran ve bölgeyi anlamamasından kaynaklanıyor" diyerek Avrupa'ya, ABD'nin 'terörist faaliyetlerine' tepki gösterme çağrısında bulunduğu belirtildi.

AB'nin Washington'dan bağımsız bir tutum sergilemesi gerektiğini ve Avrupalıların İran'ı tamamen hayal kırıklığına uğratmasını engellemesi gerektiğini de vurgulayan Ruhani "AB, dünyada ağır sorumluluğu olan büyük bir güçtür. Eğer bölgesel barışı ve istikrarı güçlendirecek bir yol izleme niyetindelerse, Tahran AB ile ortaklığa ve işbirliğine hazır olacak" dedi.


Avrupa Birliği, Washington, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kanada Başbakanı Ukrayna'da düşen uçağın füzeyle vurulduğunu iddia etti
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum ABD, Suriye'de İran destekli Hizbullah unsurlarını vurdu Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Son Dakika Haberleri
11:42 Şanlıurfalı kitap meraklılarının mezat heyecanı - Son Dakika Haber
11:36 Ümraniye'de otobüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü - Son Dakika Haber
11:33 FETÖ'nün mahrem yapılanması operasyonunda 3 kişi adliyede - Son Dakika Haber
11:33 Jandarmada 'Güven Masası' kuruldu - Son Dakika Haber
11:32 BBP'den Erdem'e ziyaret - Son Dakika Haber
11:32 Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
11:27 Berlin'deki bir camide "ABD'nin öldürdüğü şehitler" temalı tören düzenlendi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 11:43:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ruhani: ABD bölgeyi anlamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]