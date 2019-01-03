Ruhani: "Abd Gaz ve Petrol İhracatımızı Engelleyemeyecek"
1 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin petrol, gaz ve petrol ürünleri ihraç etmelerini engelleyemeyeceğini belirterek ülkedeki petrol satışlarının bekledikleri gibi devam ettiğini söyledi. Ruhani, başkent Tahran’daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik durum ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son 9 aylık dönemde petrol dışı ihracat gelirinde 750 milyon dolar artış sağladıklarını belirten Ruhani, […]The post Ruhani: “ABD gaz ve petrol ihracatımızı engelleyemeyecek” appeared first on Enerji Enstitüsü.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
, ABD
'nin petrol, gaz ve petrol ürünleri ihraç etmelerini engelleyemeyeceğini belirterek ülkedeki petrol satışlarının bekledikleri gibi devam ettiğini söyledi.
Ruhani, başkent Tahran
'daki Bakanlar Kurulu
toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik durum ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Son 9 aylık dönemde petrol dışı ihracat gelirinde 750 milyon dolar artış sağladıklarını belirten Ruhani, ABD'nin baskısına rağmen ekonominin olumlu ve ümit verici olduğunu ifade etti.
ABD'nin İran'ın petrol ihracatını engellemede başarılı olamayacağını ve Tahran'ın yoluna devam edeceğini söyleyen Ruhani, şunları kaydetti:
"Petrol satışlarımız beklediğimiz gibi devam ediyor. Sadece küçük bazı problemler var. Onlar da halledilebilir. Halkımıza şunu ifade etmek istiyorum: ABD, İran'ın petrol, gaz ve petrol ürünleri ihracatını engelleyemeyecek."
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:15
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