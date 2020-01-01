Ruhani: "ABD hatasını anlarsa müzakereye hazırız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ruhani: 'ABD hatasını anlarsa müzakereye hazırız' - Son Dakika

Ruhani: "ABD hatasını anlarsa müzakereye hazırız"

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'ye seslenerek, "Eğer hatanızı anladığınızı gösterirseniz müzakereye hazırız" dedi.

Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'ye seslenerek, "Eğer hatanızı anladığınızı gösterirseniz müzakereye hazırız" dedi.

İran'ın Erdebil kentinde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi ve hatasını anlaması halinde ABD ile müzakereye hazır olduklarını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, zor şartlar altında olduklarını belirterek, "Eğer düşmanlarımızın ve ABD'nin İran milletine yönelik saldırıları olmasaydı bu yıl ve geçtiğimiz yıl için petrol gelirimiz 100 milyar dolar olacaktı. Bu parayla birçok yeni yatırım yapabilirdik" ifadesini kullandı.

ABD'nin başlattığı yanlıştan dönmesi gerektiğini belirten Ruhani, ABD ile müzakerenin ancak Washington yönetiminin anlaşmaya dönmesi ve hatasını anlamasıyla mümkün olacağını söyledi. Ruhani ABD'ye seslenerek, "Müzakereye hazır olduklarını söylüyorlar. Biz de müzakereye hazırız. Ancak tekrar başa dönmeniz ve hatanızı anlamanız şartıyla müzakere yapabiliriz. Yanlış yaptığınızı dillendirmeseniz de eylemlerinizle bunu gösterebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:15 Kaynak: İHA
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