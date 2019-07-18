Son Dakika Haberleri: Ruhani 'ABD ile ateşkes' istedi
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Ruhani 'ABD ile ateşkes' istedi

2 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "AB ülkeleri, İran'ın meşru haklarının temin edilmesi ve ABD'nin ekonomik savaşında ateşkes sağlanması için çabasını hızlandırmalıdır.

Ruhani 'ABD ile ateşkes' istedi, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "AB ülkeleri, İran'ın meşru haklarının temin edilmesi ve ABD'nin ekonomik savaşında ateşkes sağlanması için çabasını hızlandırmalıdır." dedi.
Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:27 
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