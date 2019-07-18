Ruhani 'ABD ile ateşkes' istedi
2 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "AB ülkeleri, İran'ın meşru haklarının temin edilmesi ve ABD'nin ekonomik savaşında ateşkes sağlanması için çabasını hızlandırmalıdır.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
, "AB ülkeleri, İran'ın meşru haklarının temin edilmesi ve ABD'nin ekonomik savaşında ateşkes sağlanması için çabasını hızlandırmalıdır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:27
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