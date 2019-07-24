Ruhani: ABD ile müzakere fırsatını kaçırmadık
1 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Hükümet, ABD ile müzakere fırsatını kaçırmamıştır ve kaçırmayacaktır.
İran
Cumhurbaşkanı Ruhani, " Hükümet
, ABD ile müzakere fırsatını kaçırmamıştır ve kaçırmayacaktır. Ülkeyi yönetme sorumluluğum olduğu sürece sorunları çözmek adına adaletli, hukuki ve onurlu bir müzakere için hazırız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:32
ABD basını yazdı: Başkan Trump, Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti ABD ile Türkiye arasında güvenli bölge diplomasisi: Münbiç ve Tel Abyad Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Sabrımız kalmadı, ABD'nin önerileri bizi tatmin etmedi Nusret, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızını ağırladı