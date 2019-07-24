Son Dakika Haberleri: Ruhani: ABD ile müzakere fırsatını kaçırmadık
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Ruhani: ABD ile müzakere fırsatını kaçırmadık

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Hükümet, ABD ile müzakere fırsatını kaçırmamıştır ve kaçırmayacaktır.

Ruhani: ABD ile müzakere fırsatını kaçırmadık, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, " Hükümet, ABD ile müzakere fırsatını kaçırmamıştır ve kaçırmayacaktır. Ülkeyi yönetme sorumluluğum olduğu sürece sorunları çözmek adına adaletli, hukuki ve onurlu bir müzakere için hazırız." dedi.
Amerika Birleşik Devletleri, Hükümet, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:32 
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