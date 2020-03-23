Ruhani: ABD İran'da koronavirüsle mücadeleye yardım etmek istiyorsa yaptırımları kaldırmalı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ruhani: ABD İran'da koronavirüsle mücadeleye yardım etmek istiyorsa yaptırımları kaldırmalı - Son Dakika Dünya

Ruhani: ABD İran'da koronavirüsle mücadeleye yardım etmek istiyorsa yaptırımları kaldırmalı

6 saat önce

İran Sağlık Bakanlığı’na göre virüsten dolayı ülkede her 10 dakika bir kişi hayatını kaybediyor.

Ruhani: ABD İran'da koronavirüsle mücadeleye yardım etmek istiyorsa yaptırımları kaldırmalı, System.String[]

Koronavirüsün en fazla etkilediği ülkelerin başında gelen İran Covid-19 ile mücadele edebilmek için Amerikan yönetimine yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İran'ın koronavirüs salgınıyla mücadelesine Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yardım etmek istemesi durumunda yaptırımları kaldırması gerektiğini söyledi.


Ruhani, ABD'den gelen insan yardım teklifini kabul etme niyetinde olmadıklarını da açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:16 

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