Ruhani: "ABD, İsrail'in politikalarını uygulayan bir yönetim haline geldi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ruhani: 'ABD, İsrail'in politikalarını uygulayan bir yönetim haline geldi' - Son Dakika

Ruhani: "ABD, İsrail'in politikalarını uygulayan bir yönetim haline geldi"

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin attığı adımlarla kendi halkına zarar verdiğini ve İsrail'in politikalarını uygulayan bir yönetim haline geldiğini söyledi.

Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin attığı adımlarla kendi halkına zarar verdiğini ve İsrail'in politikalarını uygulayan bir yönetim haline geldiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Tahran'da Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile bir araya gelen Ruhani, ABD'nin Tahran ve Karakas yönetimiyle ilgili politikalarını eleştirdi.

ABD'nin baskılarına karşı Venezuela'nın yanında duracaklarını belirten Ruhani, "ABD, bağımsız halklara ve ülkelere karşı hareket ediyor. Bu adımlarla kendi halkına da zarar veriyor. ABD, İsrail'in politikalarını uygulayan bir yönetim haline geldi." ifadelerini kullandı.

Ruhani, İran ve Venezuela'nın maden, enerji, santral, bilim ve teknoloji alanında iş birliğini geliştirebileceğini sözlerine ekledi.

Arreaza da İran'ın Venezuela'ya desteği dolayısıyla teşekkür etti.

Beraberindeki heyetle pazar akşamı Tahran'a gelen Arreaza dün de İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:38 Kaynak: AA
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