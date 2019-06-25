Son Dakika Haberleri: Ruhani: ABD müzakere peşinde değil
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Ruhani: ABD müzakere peşinde değil

37 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Hem müzakere diyorlar hem de onunla eş zamanlı olarak Dışişleri Bakanını yaptırım listesine alıyorlar.

Ruhani: ABD müzakere peşinde değil, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Hem müzakere diyorlar hem de onunla eş zamanlı olarak Dışişleri Bakanını yaptırım listesine alıyorlar. Yalan söyledikleri aşikar. Siz müzakere peşinde değilsiniz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:33 
Hasan Ruhani, İran, Ekonomi
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