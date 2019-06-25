Ruhani: ABD müzakere peşinde değil
37 dakika önce
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Hem müzakere diyorlar hem de onunla eş zamanlı olarak Dışişleri Bakanını yaptırım listesine alıyorlar.
İran
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:33
Cumhurbaşkanı Ruhani, "Hem müzakere diyorlar hem de onunla eş zamanlı olarak Dışişleri Bakanını yaptırım listesine alıyorlar. Yalan söyledikleri aşikar. Siz müzakere peşinde değilsiniz." dedi.
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