Son Dakika Haberleri: Ruhani: ABD yaptırımları insanlık suçu
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Ruhani: ABD yaptırımları insanlık suçu

25 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının 'insanlığa karşı bir suç' olduğunu belirterek, sıradan vatandaşların, hatta hastaların bile ABD baskılarından acı çektiğini belirtti.

Ruhani: ABD yaptırımları insanlık suçu, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının 'insanlığa karşı bir suç' olduğunu belirterek, sıradan vatandaşların, hatta hastaların bile ABD baskılarından acı çektiğini belirtti.

Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında konuşan Ruhani sağlık malzemeleri ve ilaçlar üzerine uygulanan yaptırımlarla ilgili olarak, "Ülkemize düşmanların getirdiği baskı, çocuklar ve hastalar dahil tüm insanlara uygulanıyor" dedi.

İran Sağlık Bakanı Saeed Namaki de, İran'a ilaç satışının engellenmesinin insanlık suçu olduğunu söylemişti. Namaki, herhangi bir ülkenin sağlık sektörüne yaptırım uygulamasının, insanlık dışı olduğunu belirterek, ülke içinde ilaç tedariki konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtti.


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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:09 Kaynak: DHA
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