İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İran'ın gelirlerinde her yıl 50 milyar dolarlık düşüş olduğunu söyledi.

Ruhani, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve ABD yaptırımlarının yol açtığı ekonomik zararlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'da 4 aydır aynı anda hem ABD yaptırımları hem de Kovid-19'a karşı mücadele verdiklerini ve halkın yaşamı üzerinde büyük bir baskı oluştuğunu dile getiren Ruhani, "ABD yaptırımları nedeniyle İran'ın geliri her yıl 50 milyar dolar azaldı. Bunun telafi edilmesi de çok zordur. Olağanüstü baskılar altında olsak da bu yılki bütçemiz 570 trilyon tümendi. Bu rakam geçen yıl 448 trilyon tümendi. 50 milyar dolar yani 870 trilyon tümen, geçen yılki bütçenin yaklaşık iki katıdır." dedi.

Ruhani, "Dünyadaki tüm devletler bu şartlar altında diz çökerdi biz zor koşullarda olmamıza rağmen tahammül ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Test sayısı artınca tanı da fazla oluyor"

Normalleşme adımlarının ardından daha dikkatli davranarak virüsün tehlikelerine karşı mücadele edebileceklerini ve bazı yasakları halkın tedbirlere bağlı kalmaları şartıyla kaldırdıklarını hatırlatan Ruhani, "Bazı vakitlerde yoğunluğun fazla olduğu metro ve otobüslerde maske kullanılmazsa sorunlarla karşı karşıya kalırız. Otobüs ve metrolarda sağlık tedbirleri önemlidir." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı, salgının başından itibaren birkaç eyalet dışında virüsü kontrol etme seviyesine geldiklerini ve kırmızı bölgelerin durumunun iyileşmesi için de daha fazla çaba göstereceklerini belirterek, "Son haftalarda vakalarda yaşanan artış, test sayısının yükselmesiyle ilgilidir. Test sayısı artınca tanı da fazla oluyor. Bunun olumsuz bir yanı yok, halkımız endişelenmesin. Vakaları hastanelere yatırmadan önce teşhis ediyoruz ve tedavileri de ayaküstü gerçekleşiyor." bilgilerini paylaştı.

Ruhani, Kovid-19'a karşı güvenilir bir aşı bulunana kadar insanların yaşam tarzını değiştirmelerinin en iyi çözüm olduğunu söyledi.

İran'da dün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybının 8 bin 425'e, vaka sayısının da 175 bin 927'ye yükseldiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Mayıs 2018'de Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilme kararının ardından açıkladığı İran'a yönelik yaptırımlar 7 Ağustos ve 5 Kasım 2018'de iki aşamayla devreye girmişti.