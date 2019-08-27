Son Dakika Haberleri: Ruhani ABD'ye: Müzakereler için ilk adımı atın, yaptırımları kaldırın
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Ruhani ABD'ye: Müzakereler için ilk adımı atın, yaptırımları kaldırın

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Fransa'daki G7 zirvesinde İran'la yeni bir nükleer anlaşma imzalama konusuna olumlu yaklaşımına Tahran yönetiminden yanıt geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington'a "yaptırımları kaldırarak ilk adımı atın." dedi.

Ruhani ABD'ye: Müzakereler için ilk adımı atın, yaptırımları kaldırın, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Fransa'daki G7 zirvesinde İran'la yeni bir nükleer anlaşma imzalama konusuna olumlu yaklaşımına Tahran yönetiminden yanıt geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington'a "yaptırımları kaldırarak ilk adımı atın" dedi.


Ruhani İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamalarında "İlk aşama yaptırımları kaldırmak. Yasa dışı, adaletsiz ve İran halkına karşı yanlış olan tüm yaptırımları kaldırmak zorundasınız." şeklinde konuştu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Fransa, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:45 
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