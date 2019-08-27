Ruhani ABD'ye: Müzakereler için ilk adımı atın, yaptırımları kaldırın
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Fransa'daki G7 zirvesinde İran'la yeni bir nükleer anlaşma imzalama konusuna olumlu yaklaşımına Tahran yönetiminden yanıt geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington'a "yaptırımları kaldırarak ilk adımı atın." dedi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Fransa'daki G7 zirvesinde İran'la yeni bir nükleer anlaşma imzalama konusuna olumlu yaklaşımına Tahran yönetiminden yanıt geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington'a "yaptırımları kaldırarak ilk adımı atın" dedi.
Ruhani İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamalarında "İlk aşama yaptırımları kaldırmak. Yasa dışı, adaletsiz ve İran halkına karşı yanlış olan tüm yaptırımları kaldırmak zorundasınız." şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:45
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