Ruhani, Afganistan'daki barış sürecinin yönetilmesinde Pakistan'la iş birliğine vurgu yaptı - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesi ile Pakistan'ın Afganistan'daki barış sürecinin yönetilmesinde rollerini icra etmesi gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi kabul eden Ruhani, iki ülke ilişkileri ve Afganistan'daki barış sürecini değerlendirdi.

ABD'nin bölgedeki askeri varlığının "güvenlik ve istikrara hizmet etmediğini" savunan Ruhani, "İran ve Pakistan, Afganistan'ın en etkili ve önemli komşuları olarak bu ülkedeki barış sürecinin yönetilmesinde rollerini icra etmelidir. İran, bu konudaki rolünü icra etmek için Pakistan ve Afganistan ile iş birliğini memnuniyetle karşılıyor." ifadelerini kullandı.

Ruhani, iki ülke arasında iş birliğinin artırılması için yapılan anlaşmaların hayata geçirilmesinin önemine işaret ederek, Pakistan'ın enerji ihtiyacını temin etmeye hazır olduklarını yineledi.

Kureyşi de yakın gelecekte iki ülke ilişkilerinin özellikle ticari alanda yeni bir aşamaya geçmesini temenni ettiklerini belirtti.