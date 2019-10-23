Son Dakika Haberleri: Ruhani: "Bazı ülkeler müzakere için hala mesaj gönderiyor"
Son Dakika Güncel Ruhani: 'Bazı ülkeler müzakere için hala mesaj gönderiyor'

Ruhani: "Bazı ülkeler müzakere için hala mesaj gönderiyor"

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran ile müzakereye istekli olduğuna işaret ederek, "Hala müzakere için bize mesajlar gönderiyorlar.

Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran ile müzakereye istekli olduğuna işaret ederek, "Hala müzakere için bize mesajlar gönderiyorlar. Elbette biz kendi yolumuza izzetli bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile müzakere ve nükleer anlaşma konularına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İran'ın nükleer anlaşma sonrasında ekonomide büyük ilerleme katettiğini hatırlatan Ruhani, "İran milleti kendilerine zulmedenin kim olduğunu ve kimler yüzünden nükleer anlaşmanın zarar gördüğünü gayet iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Bazılarının, nükleer anlaşmanın yok olmasıyla İran devletinin de yok olacağını düşündüklerini söyleyen Ruhani, "İran milleti düşmanın oyununa gelmeyecek kadar bilinçlidir" dedi.

Bazı ülkelerin Tahran'a yeniden müzakere için mesajlar gönderdiğini söyleyen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Bazı ülkeler hala müzakere için İran'a mesajlar göndermekteler. Elbette biz kendi yolumuza devam edeceğiz. İran tüm tarafların görüş ve tavsiyelerini dikkate alarak gerekli adımları atacaktır. Müzakerenin İran için nasıl kazanımlar sağlayacağını görmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

(İHA)

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:15 Kaynak: İHA
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