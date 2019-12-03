Son Dakika Haberleri: Ruhani: "Benzin zammından gelecek 300 milyon doları alt gelir grubuna dağıtacağız"
Son Dakika Güncel Ruhani: 'Benzin zammından gelecek 300 milyon doları alt gelir grubuna dağıtacağız' - Son Dakika

Ruhani: "Benzin zammından gelecek 300 milyon doları alt gelir grubuna dağıtacağız"

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, benzin zammından elde edilecek yaklaşık 300 milyon doların tamamını gelir düzeyi düşük kesime dağıtacaklarını söyledi.

Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, benzin zammından elde edilecek yaklaşık 300 milyon doların tamamını gelir düzeyi düşük kesime dağıtacaklarını söyledi.

Başkent Tahran'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Ruhani, protestolara neden olan yüzde 300'lük benzin zammı ve ABD ile müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tüketimdeki yüksek artış nedeniyle ithalat yapmak zorunda kalmamak için benzin fiyatında düzenlemeye gittiklerini aktaran Ruhani, "Benzin tüketiminin bu şekilde devam etmesi halinde 2021'de yeniden benzin ithal etmek zorunda kalacaktık. Kendi kendimize yetebilmek ve benzin tüketimini kontrol altına alabilmek için kota ve fiyat düzenlemesiyle ilgili planı uyguladık." diye konuştu.

Ruhani, artışın hükümet için yapılmadığını belirterek, "Benzin zammından elde edilecek yaklaşık 300 milyon doların tamamını da toplumun alt gelir grubuna dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

ABD yaptırımları ve yeniden müzakerelere ilişkin de Washington yönetiminin sürekli olarak görüşme için özel mesaj gönderdiğini kaydeden Ruhani, "Müzakere için gönderdikleri mesajlar ve talepler, kamuoyuna yaptıkları açıklamaların tersi. Aracı olan Avrupalılar da bunu biliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:54 Kaynak: AA
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