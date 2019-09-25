Son Dakika Haberleri: Ruhani, bm'de abd'ye yüklendi yaptırımlar sürerse görüşme olmaz
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Ruhani, bm'de abd'ye yüklendi yaptırımlar sürerse görüşme olmaz

3 dakika önce

Ruhani, BM'de ABD'ye yüklendi Yaptırımlar sürerse görüşme olmazABD, (DHA)- Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kürsüsünde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ortadoğu'daki krize dair açıklamalar yaparken, İran'ın Nükleer Anlaşma'ya dair yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti...

Ruhani, BM'de ABD'ye yüklendi Yaptırımlar sürerse görüşme olmaz

ABD, (DHA)- Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kürsüsünde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ortadoğu'daki krize dair açıklamalar yaparken, İran'ın Nükleer Anlaşma'ya dair yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti ve yaptırımlar sürdüğü sürece ABD ile görüşme olmayacağını açıkladı.

Ortadoğu'nun, savaş ve işgal ile kan gölüne dönüştüğünü belirten Ruhani, Filistin'in bu krizden en çok zarar gören devlet olduğunu söyledi. Ruhani, 'Yüzyıl Anlaşması, Kudüs'ün Siyonist rejimin başkenti olarak belirlenmesi ve Golan Tepeleri'nin işgal altındaki diğer bölgelere katılması gibi empoze edilmiş Amerikan ve Siyonist entrikaları kesinlikle başarısızlığa mahkumdur' dedi.

'ABD, ULUSLARARASI KORSANLIK YAPIYOR'

ABD'ye dair açıklamalarda bulunan Ruhani, 'Acımasız bir ekonomik terörizm uygulayan ABD, uluslararası korsanlık yapıyor. Yaptırımlar devam ettiği sürece nükleer anlaşmayı müzakere etmeyeceğiz. Baskı altında ABD ile müzakereleri kabul edemeyiz' ifadelerini kullandı. Ruhani, İran'ın Nükleer Anlaşma'daki yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirterek, 'İran, ABD'nin geri çekilmesine rağmen tüm nükleer taahhütlerine sadık kaldı. BM Güvenlik Konseyi kararının onuruna, Avrupa'ya, ABD çıkışını dengelemek için 11 yükümlülüğünü yerine getirme fırsatı verdik, ancak ne yazık ki sadece güzel sözler duyduk ve etkili bir eylem görmedik' dedi.

'MÜZAKERE DAVETİNE İNANMIYORUZ'

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara dair açıklamalarda bulunan Ruhani, 'Biz İranlılar, özgürlük hareketinde ulusların öncüsü olduk; kendimiz ve komşularımız için daima barış ve refah talep ettik ve hiçbir zaman dış saldırganlık ve baskıya boyun eğmedik. Tarihin en sert yaptırımlarını, milletimizin onuruna ve geçimine karşı uyguladıklarını söyleyenlerle müzakere etme davetine inanmıyoruz' diye konuştu.

Ruhani, bm'de abd'ye yüklendi yaptırımlar sürerse görüşme olmaz

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:40 Kaynak: DHA
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