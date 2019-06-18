Son Dakika Haberleri: Ruhani: Çin uzun vadeli stratejik ortağımızdır
Son Dakika Güncel Haber

Ruhani: Çin uzun vadeli stratejik ortağımızdır

2 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çin'le ilişkilere büyük önem verdiklerini ve Çin'i uzun vadeli stratejik ortağı olarak gördüklerini belirtti.

Ruhani: Çin uzun vadeli stratejik ortağımızdır, System.String[]

Hasan Ruhani dün, Çin'in yeni Tahran Büyükelçisi Chang Hua'nın sunduğu güven mektubunu kabul etti.

Ruhani bu sırada yaptığı açıklamada, İran'ın, Kuşak ve Yol inşasına aktif şekilde katılmayı ve iki ülke arasındaki her alanı kapsayan işbirliği ilişkilerini kapsamlı şekilde derinleştirmeyi arzuladığını dile getirdi.

Chang Hua ise, Ortadoğu bölgesindeki önemli ülkelerden biri olan İran'ın, uluslararası ve bölgesel konularda bağımsız ve egemen bir dış politika izlediğine işaret etti.

Chang, İran'ın nükleer anlaşmayı korumanın yanı sıra, hegemonyacılığa ve tek taraflılığa karşı çıktığının altını çizdi.

İran hükümeti ve halkının daha büyük başarı elde etmesini dilediklerini söyleyen Chang Hua, "Dostumuz İran'ın ve halkının daima daha büyük başarılar kaydetmesini içtenlikle diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:34 Kaynak: Bültenler
Tahran, Hasan Ruhani, İran, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PUBG en çok gelir sağlayan mobil oyun oldu İran'dan gelip Yüksekova'da ayda 3 bin 400 TL'ye çoban oldu Dünyanın en küçük pandası dünyaya geldi Ortak canlı yayının geç başlama nedeni belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 09:36:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ruhani: Çin uzun vadeli stratejik ortağımızdır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]