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Ruhani: Covid-19 salgını, ABD yönetimine yaptırımları kaldırmak için tarihi bir fırsat sunuyor
7 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ABD yönetimine yaptırımları kaldırmak için tarihi bir fırsat sunduğunu söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ABD yönetimine yaptırımları kaldırmak için tarihi bir fırsat sunduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:29
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