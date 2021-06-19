Ruhani, cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Reisi'yi makamında ziyaret etti - Son Dakika

- Ruhani, cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Reisi'yi makamında ziyaret etti

TAHRAN - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, açıklanan ilk sonuçlara göre 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'yi makamında ziyaret etti.

İran'da dün yapılan 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk sonuçlarına göre muhafazakar aday İbrahim Reisi, 28 milyon 600 bin oyun 17 milyon 800 binini alarak seçimin galibi oldu. Kesin sonuçlar henüz açıklanmazken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani oyların yüzde 62'sini alarak ipi göğüsleyen Yargı Erki Başkanı Reisi'yi makamında ziyaret etti. Ruhani seçimdeki zaferinden dolayı Reisi'yi tebrik etti.

Her iki tarafın görüşmede, halkın seçimlere olan katılımını ve bunun İran İslam Cumhuriyeti'nin otoritesi üzerindeki etkisini görüştüğü aktarıldı.