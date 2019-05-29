Son Dakika Haberleri: Ruhani'den ABD ile müzakere açıklaması
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Ruhani'den ABD ile müzakere açıklaması

32 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin daha önce verdiği taahhütlere bağlı kalarak devirdiği masaya geri dönmesi durumunda müzakere yolunun kapalı olmadığını söyledi.

Ruhani'den ABD ile müzakere açıklaması, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin daha önce verdiği taahhütlere bağlı kalarak devirdiği masaya geri dönmesi durumunda müzakere yolunun kapalı olmadığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:43 
Cumhurbaşkanı, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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