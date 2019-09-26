Son Dakika Haberleri: Ruhani'den ABD ile müzakere koşulu: Yaptırımları kaldırın
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Ruhani'den ABD ile müzakere koşulu: Yaptırımları kaldırın

37 dakika önce

BM Genel Kurulu'nda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile müzakerelere yaptırımların kaldırılması halinde başlayabileceklerini söyledi.

Ruhani'den ABD ile müzakere koşulu: Yaptırımları kaldırın, System.String[]

BM Genel Kurulu'nda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile müzakerelere yaptırımların kaldırılması halinde başlayabileceklerini söyledi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ABD ile müzakerelere yaptırımlara son verilmesi koşuluyla başlanabileceğini söyledi. Ruhani, "Yaptırımlar altında müzakerelere yanıtımızın olumsuz olduğunu söylemek isterim" diye konuştu.


New York'da BM kürsüsünden Washington yönetimine seslenen Ruhani, "Müzakereleri başlatacak yolu açmak için yaptırımları durdurun" dedi.


İran'a yönelik yaptırım uygulayan ABD'nin diğer yandan müzakere çağrısında bulunmasını ciddiye almanın mümkün olmayacağını ifade eden Ruhani, "Şimdiye dek yabancıların öfke ve sahtekarlıklarına boyun eğmediklerini" dile getirdi.


Ruhani, Donald Trump ile bir hatıra fotoğrafının müzakerelerin başında değil sonunda çektirilebileceğini kaydetti.


İran lideri, ABD'nin 2015 yılında varılan nükleer anlaşmayı yeniden kabullenmesi gerektiğine de işaret etti. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini ilan etmişti.


"İran'ın sabrının sınırları var"


ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'ın zor koşullar altında bir yıl daha anlaşmaya bağlı kaldığını sözlerine ekleyen Ruhani, "İran'ın sabrının sınırları var" dedi. Trump ve Ruhani'nin New York'taki temasları sırasında bir görüşme yapıp yapmayacakları ise henüz belli değil. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump ile Ruhani'nin ikili bir görüşme yapması çağrısında bulunmuştu.


dpa/TY,BK


(c)


Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, İran, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:13 
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