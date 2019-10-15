Son Dakika Haberleri: Ruhani'den "ABD'nin adımları ekonomik terörizmdir" açıklaması
Son Dakika Güncel Ruhani'den 'ABD'nin adımları ekonomik terörizmdir' açıklaması

Ruhani'den "ABD'nin adımları ekonomik terörizmdir" açıklaması

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine uyguladığı yaptırımları "ekonomik terörizm" olarak nitelendirdi.

Ruhani'den

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine uyguladığı yaptırımları "ekonomik terörizm" olarak nitelendirdi.

Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen 66'ncı Doğu Akdeniz Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Washington yönetiminin İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında ilaç ve gıda ürünlerine de ambargo uyguladığını savunan Ruhani, "ABD, insanlığa karşı cinayet işlemiştir. ABD'nin adımları ekonomik terörizmdir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin ülke içindeki aşırılık yanlıları, İsrail ve Suudi Arabistan'ın baskısı neticesinde nükleer anlaşmadan ayrıldığını söyleyen İran Cumhurbaşkanı, yaptırım sürecinde yanlarında duran ülkelere teşekkür etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:39 Kaynak: AA
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