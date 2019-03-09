Ruhani'den Arakanlı Müslümanlar Açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Arakanlı Müslümanların Myanmar'a dönmesini ümit ettiklerini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Arakanlı Müslümanların Myanmar'a dönmesini ümit ettiklerini ifade etti.



İran Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Myanmar'ın yeni Tahran Büyükelçisi olarak göreve başlayan Mukyu Ung'u makamında kabul eden Ruhani, burada yaptığı konuşmada, "Rohingya Müslümanlarının ülkelerine geri dönmelerini ümit ediyoruz ve bu konuda iş birliğine hazırız." ifadesini kullandı.



Ruhani, Myanmar'ı işaret ederek, bir ülkedeki güvenliğinin tüm etnik unsurların iş birliğiyle sağlanabileceğini belirtti.



İran ile Myanmar arasındaki siyasi ilişkiye de atıf yapan Ruhani, "Myanmar ile daha yakın ilişkiler içinde bulunacağımızı ümit ediyorum. İki ülke teknoloji, mühendislik ve ticari iş birliği alanında yoğun çaba sarf ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



Büyükelçi Ung ise iki ülke arasında dostane ilişkilerin bulunduğunu ve ticari alanda yakınlaştıklarını aktardı.



Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik



Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.



Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.



Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.



Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.



BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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