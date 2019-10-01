Son Dakika Haberleri: Ruhani'den "bölge sorunları müzakereyle çözülmeli" mesajı
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Ruhani'den "bölge sorunları müzakereyle çözülmeli" mesajı

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgedeki sorunların askeri yaklaşımlarla değil siyaset ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Ruhani'den

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgedeki sorunların askeri yaklaşımlarla değil siyaset ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın daveti üzerine Avrasya Ekonomik Topluluğu (AET) Liderler Zirvesi'ne katılmak için Erivan'da temaslarda bulunan Ruhani, burada Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

Ruhani-Loong görüşmesinde iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede Orta Doğu ve Basra Körfezi'nde barış, güvenlik ve iş birliğinden yana olduklarını dile getiren Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasında sunduğu Hürmüz Barış Girişimi planının da bu amaçla hazırlandığını belirtti.

Bölge ülkelerinden iş birliği içinde barış ve güvenlik için adım atmalarını isteyen Ruhani, şunları kaydetti:

"Bölgedeki sorunların siyaset ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Askeri yaklaşımların benimsenmesi çözüm değil."

Ruhani ile Tokayev görüşmesi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Erivan'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile de görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve İran arasında imzalanan Hazar Denizi Anlaşması ele alındı.

Hazar Denizi Anlaşması'nın denize kıyısı olan ülkelerin menfaatine olacak şekilde dikkatle uygulanmasını isteyen Ruhani, burada hiçbir yabancı gücün yer almaması gerektiğini belirtti.

Ruhani, "Hazar Denizi, buraya kıyısı olan ülkeler için barış ve dostluk denizi olmalıdır." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:14 Kaynak: AA
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