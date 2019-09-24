Son Dakika Haberleri: Ruhani'den "Bölgemiz çok hassas şartlardan geçiyor" mesajı
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Ruhani'den "Bölgemiz çok hassas şartlardan geçiyor" mesajı

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, New York'ta Basra Körfezi ve Orta Doğu'ya yönelik her türlü müdahalenin sona ermesiyle ilgili barış mesajını dünya kamuoyuna iletmeyi temenni ettiklerini söyledi.

Ruhani'den

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, New York'ta Basra Körfezi ve Orta Doğu'ya yönelik her türlü müdahalenin sona ermesiyle ilgili barış mesajını dünya kamuoyuna iletmeyi temenni ettiklerini söyledi.

BM Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için New York'a ulaşan Ruhani, İran devlet medyasına temaslarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

New York'taki 4 günlük temasları kapsamında dünya liderleri başta olmak üzere birçok kişiyle önemli görüşmeler yapacağını belirten Ruhani, "Bölgemiz çok hassas şartlardan geçiyor. Bölge halkının Basra Körfezi ve Orta Doğu'ya yönelik her türlü müdahalenin sona ermesiyle ilgili barış mesajını dünya kamuoyuna iletebilmeyi ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ruhani, İran'ın tüm taraflardan taahhütlerine ve kanunlara bağlı kalmalarını istediğini kaydetti.

Basra Körfezi, Orta Doğu, New York, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:02 Kaynak: AA
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