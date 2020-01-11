Ruhani'den düşürülen uçakla ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ruhani'den düşürülen uçakla ilgili açıklama - Son Dakika

Ruhani'den düşürülen uçakla ilgili açıklama

7 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Genelkurmay Başkanlığının Ukrayna uçağının füzeyle yanlışlıkla düşürülmesini açıklamasının ardından, "Sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır" dedi.

Ruhani'den düşürülen uçakla ilgili açıklama, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Genelkurmay Başkanlığının Ukrayna uçağının füzeyle yanlışlıkla düşürülmesini açıklamasının ardından, "Sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna'ya ait Boeing 737 yolcu uçağının İran'a ait hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ruhani uçağın insani bir hata ile düşürülmesini büyük bir facia şeklinde nitelendirerek, "Bu mesele rahatça gözardı edebileceğimiz bir konu değil. Yaşanan bu faciaya ilişkin gerekli takip ve incelemeler devam etmeli ve sorumluları cezalandırılmalıdır" ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani yazılı açıklamasında İran hava savunma sistemlerinin ABD tarafından yapılan tehditlere karşı olarak teyakkuz halinde olduğunu vurgulayarak, "Maalesef insani hata nedeniyle yanlışlıkla füzenin fırlatılması, onlarca insanın ölümüyle sonuçlanan bir faciaya yol açmıştır" ifadesini kullandı.

Ruhani, yaşanan hadisenin rahatça bir kenara bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını belirtti.

İran Genelkurmay Başkanlığı sabah saatlerinde yaptığı açıklama, 176 kişinin bulunduğu Ukrayna'ya ait yolcu uçağının İran hava savunma sistemi tarafından insani hata nedeniyle düştüğünü açıkladı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:55 Kaynak: İHA
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