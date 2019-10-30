Son Dakika Haberleri: Ruhani'den Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği
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Ruhani'den Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Ruhani'den Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Ruhani, İran Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü vesilesiyle zatıalinize ve ülkenizin halkına en içten tebriklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bölgede son 10 yıldaki gelişmeler dikkate alındığında Türkiye ile İran'ın belirgin rollerinin sorunların çözümüne yardımcı olduğunu vurgulayan Ruhani, şunları kaydetti:

"Türkiye ve İran'ın oynadığı rol, iki büyük komşu ülkenin birlikte hareket etmesi halinde bölge ülkelerinde istikrar, güvenlik ve barışın garanti altına alınmasında tayin edici olabileceklerini göstermiştir."

Türkiye ile İran'ın tarihi, dostane ve kardeşçe ilişkilerinin sürekli olarak gelişmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Ruhani, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin kurulmasının, söz konusu konseyin toplantılarının düzenli bir şekilde yapılmasının ve bunun yanında ekonomi, taşımacılık ve tarımla ilgili oluşturulan özel komisyonların bu ilişkiyi artırdığını ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:58 Kaynak: AA
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