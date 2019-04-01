Son Dakika Haberleri: Ruhani'den Erdoğan'a Seçim Tebriği

Ruhani'den Erdoğan'a Seçim Tebriği

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'deki seçimlerin başarılı geçmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Ruhani'den Erdoğan'a Seçim Tebriği, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'deki seçimlerin başarılı geçmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruhani, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla Erdoğan'a hitaben tebrik mesajı yayımladı.

Ruhani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'deki belediye seçimlerinin ülke genelinde coşkulu ve başarılı geçmesi nedeniyle zat-ı alinizi ve Türkiye halkı ile hükümetini tebrik ediyorum. Seçimler, halkın kendi kaderini tayin etmesinin ve demokrasinin hakimiyetinin bir nişanesidir. Dost ve kardeş Türkiye halkı için yüce Allah'tan başarı ve mutluluk diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:57 Kaynak: AA

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