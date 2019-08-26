Son Dakika Haberleri: Ruhani'den 'fırsatları kaçırmamalıyız' açıklaması
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Ruhani'den 'fırsatları kaçırmamalıyız' açıklaması

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Dışişleri Bakanı Zarif'in Fransa ziyaretine ilişkin, "yüzde 10-20 başarı ihtimali dahi olsa çaba gösterilmesi ve fırsatların kaçırılmaması gerektiğini" söyledi.

Ruhani'den 'fırsatları kaçırmamalıyız' açıklaması, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Dışişleri Bakanı Zarif'in Fransa ziyaretine ilişkin, "yüzde 10-20 başarı ihtimali dahi olsa çaba gösterilmesi ve fırsatların kaçırılmaması gerektiğini" söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Hasan Ruhani, Fransa, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:25 
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