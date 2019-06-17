Ruhani'den Fransa'ya nükleer anlaşma uyarısı
48 dakika önce
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Fransa'nın nükleer anlaşmanın korunması konusunda tarihi bir rol oynama şansı bulunduğunu ancak bunun için çok az zaman kaldığını söyledi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:23
Cumhurbaşkanı Ruhani, Fransa
'nın nükleer anlaşmanın korunması konusunda tarihi bir rol oynama şansı bulunduğunu ancak bunun için çok az zaman kaldığını söyledi.
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