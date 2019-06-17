Son Dakika Haberleri: Ruhani'den Fransa'ya nükleer anlaşma uyarısı
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Ruhani'den Fransa'ya nükleer anlaşma uyarısı

48 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Fransa'nın nükleer anlaşmanın korunması konusunda tarihi bir rol oynama şansı bulunduğunu ancak bunun için çok az zaman kaldığını söyledi.

Ruhani'den Fransa'ya nükleer anlaşma uyarısı, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Fransa'nın nükleer anlaşmanın korunması konusunda tarihi bir rol oynama şansı bulunduğunu ancak bunun için çok az zaman kaldığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:23 
Hasan Ruhani, İran, Fransa
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