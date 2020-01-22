Ruhani'den genel seçim değerlendirmesi - Son Dakika
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Ruhani'den genel seçim değerlendirmesi

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halkın, 21 Şubat'ta yapılacak genel seçimin sağlıklı, güvenli ve rekabet içinde geçtiğine inanması için çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ruhani'den genel seçim değerlendirmesi, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halkın, 21 Şubat'ta yapılacak genel seçimin sağlıklı, güvenli ve rekabet içinde geçtiğine inanması için çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada 21 Şubat'ta yapılacak milletvekilliği seçimiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Milli kudretin kültürel, ekonomik, siyasi ayaklar ve güvenlik alanından meydana geldiğini ve bu 4 gücün birbiriyle ilişki içinde olması gerektiğine işaret eden Ruhani, bunların birbirinden ayrılabileceğini düşünenlerin dünyanın stratejik meselelerini anlamadığını savundu.

Ruhani, bir siyasi cenahın ya da kavmin rızasının temin edilmesinin ülkeyi bir yere taşımayacağını ifade ederek, "Halkın genelinin rızasını göz önünde bulundurmalıyız. Siyasi güç olmadan ekonomik açıdan da güçlenemeyiz. Halk, seçimin sağlıklı, güvenli ve rekabet içinde geçtiğine inanmalıdır." görüşlerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı, sahip oldukları güçle uyumsuz adım atanların, söylemleriyle gerginliklere sebep olanların ve çıkardıkları yasalarla mali konularda sorun yaşanmasına neden olanların halka hesap vermesi gerektiğini savundu.

Ruhani, ayrıca petrol dışı ihracattan elde edilen 20 milyar doların Merkez Bankasına yatırıldığını ve bu alandaki gelirin arttığını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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