Ruhani'den ilk açıklama: "General Süleymani'nin intikamını alacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ruhani'den ilk açıklama: 'General Süleymani'nin intikamını alacağız' - Son Dakika

Ruhani'den ilk açıklama: "General Süleymani'nin intikamını alacağız"

7 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'den General Kasım Süleymani'nin intikamını diğer özgür milletlerle beraber alacaklarını söyledi.

Ruhani'den ilk açıklama:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'den General Kasım Süleymani'nin intikamını diğer özgür milletlerle beraber alacaklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin başsağlığı mesajı yayınladı.,

ABD'nin Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Süleymani'ye yönelik saldırısı ile korkaklığını gösterdiğini belirten Ruhani, "Tüm insan haklarını, uluslararası değerleri ayaklar altına alan ABD rejimi yeni bir utanç eserini daha kendisine ekledi" dedi.

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta General Süleymani'ye yönelik saldırısını 'korkakça ve zalimce' şeklinde nitelendiren Ruhani, "Diğer özgür milletlerle birlikte ABD'den General Süleymani'nin intikamını alacağız" dedi.

ABD güçleri Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Süleymani'yi hedef alan bir saldırı gerçekleştirdi. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülke genelinde üç gün yas ilan ederek, ABD'den intikamın alınacağını söyledi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Cumhurbaşkanı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Putin'den Kasım Süleymani suikastine ilk yorum: Durumun daha da kötüleşmesi riskini artırıyor
Uzaktan akrabalarını 2 çocuğunun yanında belden aşağısı çıplak halde bulan baba, dehşet saçtı! Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı

Son Dakika Haberleri
17:58 Denizli'de karısını boğazından bıçaklayarak öldüren sanık yargılanıyor - Son Dakika
17:57 Dijital takograf uygulaması 30 Haziran'a ertelendi - Son Dakika
17:57 Torbalı'da 2 kişiyi öldüren katil zanlısı adliyede - Son Dakika
17:56 Antalya'da 967 toplanma alanı var - Son Dakika
17:56 Suluova TOKİ inşaat alanında çıkan yangın - Son Dakika
15:13 Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Son Dakika
15:10 Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 17:57:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ruhani'den ilk açıklama: "General Süleymani'nin intikamını alacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]