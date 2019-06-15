Ruhani'den "İran nükleer anlaşmaya tek başına devam edemez" uyarısı

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ABD'nin ardından Almanya da S-400'lerden rahatsız oldu

ABD basını yazdı: F-35'ler savaşamıyor! Akılalmaz hatalar var

Dünyada en fazla doğal gaz rezervi Rusya'da ama en fazla üretim yapan ülke ABD