Son Dakika Haberleri: Ruhani'den İran Silahlı Kuvvetlerine Tepki

Ruhani'den İran Silahlı Kuvvetlerine Tepki

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Silahlı Kuvvetler ekonomiden ellerini çekerek, ekonomiyi millete bırakmalıdır" dedi.

Ruhani'den İran Silahlı Kuvvetlerine Tepki, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Silahlı Kuvvetler ekonomiden ellerini çekerek, ekonomiyi millete bırakmalıdır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da Çalışma Bakanlığının üst düzey yetkilileriyle bir araya geldi. Yaptırımlar karşısında halkın zorlandığını kabul eden Cumhurbaşkanı Ruhani yaptırımlar ile karşı karşıya olduklarının bilinmesi gerektiğine işaret ederek, "Yaptırımlar altında halkın yaşamının çok zor olduğunu kabul ediyorum" dedi. Ülkedeki işsizlik ve ekonomik durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Ruhani, kendi dönemlerinde çalışan sayısını 20 milyondan 24 milyona çıkarttıklarını belirterek, "600 bin kişilik yeni istihdam alanları oluşturduk. Ancak daha yeterli olabilmesi için bu sayıyı 1 milyona çıkartmak istiyoruz" diye konuştu.

"KALİTELİ ÜRÜNLER ÜRETMEMİZ GEREKİYOR"

Yaptırımlarla mücadelede markalaşmanın önemine değinen Ruhani, "Dışarıdan gelen gereksinimleri karşılamak için ülkede çalışıp kaliteli ürünler üretmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı. Konuşmasında İran'daki ekonomik duruma da değinen Ruhani Silahlı Kuvvetlerin ekonomiden ellerini çekmeleri ve ekonomiyi halka bırakmaları gerektiğini vurgulayarak, "Devrim liderinin emri de bu yöndedir" şeklinde konuştu. Öte yandan El Alem kanalına konuşan Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı General Tenegseri bir kez daha İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceği uyarısında bulunarak, "Eğer petrol satışımız engellenirse, Hürmüz Boğazından petrol ihracatını durdururuz" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:31 Kaynak: İHA

Tahran, Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Görmek İsteyen Engelli Çocuğun Gözyaşları Yürek Dağladı Erdoğan'ın "Anketlere Güvenmiyorum" Sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan Yanıt: Sonuçları Sindiremiyor

Arap Birliği'nden Tepki Çekecek Türkiye Sözleri: Bölgedeki Krizleri Körüklüyor Meteorolojiden Kar Yağışı İçin Yeni Uyarı! Şiddetli Şekilde Yağacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 18:44:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ruhani'den İran Silahlı Kuvvetlerine Tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]