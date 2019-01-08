Son Dakika Haberleri: Ruhani'den İşkence İddiasına İnceleme Talimatı

Ruhani'den İşkence İddiasına İnceleme Talimatı

18 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi'nin suçlandığı "eylem yapan işçiye işkence" iddiasının incelenmesi talimatı verdi.

Ruhani'den İşkence İddiasına İnceleme Talimatı, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi'nin suçlandığı "eylem yapan işçiye işkence" iddiasının incelenmesi talimatı verdi.

Ruhani'nin danışmanı Hüsameddin Aşina, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınan kişiye yönelik şiddet iddiası Cumhurbaşkanı'nın kesin talimatıyla süratle ve hassasiyetle incelenecek." ifadesini kullandı.

İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinin Şuş şehrindeki Heft Tepe Şeker Fabrikası işçileri, 4 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kasım ayı boyunca günlerce süren gösteriler düzenlemişti. Yüzlerce işçinin katıldığı gösterilerde işçi temsilcilerinden İsmail Bahşi ve bazı işçiler 18 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

İşçi temsilcisi İsmail Bahşi, cuma günü Instagram hesabından paylaştığı mesajında, yaklaşık bir aylık gözaltı süresince "ağır işkence" gördüğünü iddia etmişti.

İstihbarat görevlileri tarafından "delilsiz ve açıklama yapılmadan" gözaltına alındığını öne sürerek İstihbarat Bakanı Alevi'yi suçlayan Bahşi, İranlı Bakan'ı devlet televizyonunda canlı yayında suçlamalara cevap vermeye çağırmıştı.

İşkence iddiaları sosyal medya ve kamuoyunda tepki çekince Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, İsmail Bahşi hakkındaki işkence iddialarını incelemek için toplanma kararı almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:01 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, İran, Güncel
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