Ruhani'den koronavirüse karşı 'video konferans' önlemi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugünkü Koronavirüsle (Covid-19) Mücadele Kurulu toplantısını video konferans yöntemiyle yaptı.

Koronavirüs nedeniyle 97 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 611'e ulaştığı ülkede salgınla mücadele için oluşturulan kurulun toplantısı alışılmışın aksine sanal ortamdan gerçekleştirildi.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, kurul üyeleri, koronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik yapılan çalışmalara ilişkin raporlarını sundu.

Toplantıda, hastalık belirtisi olup seyahat edenlere para cezası verilmesine yönelik Sağlık Bakanı Sait Nemeki tarafından yapılan teklifi geri çeviren Ruhani, "Bu insanlar hasta olduklarının farkında olmayabilir, tedavi için hastaneye sevkleri yeterli" dedi.