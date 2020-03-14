Ruhani'den koronavirüse karşı 'video konferans' önlemi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ruhani'den koronavirüse karşı 'video konferans' önlemi - Son Dakika Dünya

Ruhani'den koronavirüse karşı 'video konferans' önlemi

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugünkü Koronavirüsle (Covid-19) Mücadele Kurulu toplantısını video konferans yöntemiyle yaptı.

Ruhani'den koronavirüse karşı 'video konferans' önlemi, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugünkü Koronavirüsle (Covid-19) Mücadele Kurulu toplantısını video konferans yöntemiyle yaptı.

Koronavirüs nedeniyle 97 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 611'e ulaştığı ülkede salgınla mücadele için oluşturulan kurulun toplantısı alışılmışın aksine sanal ortamdan gerçekleştirildi.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, kurul üyeleri, koronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik yapılan çalışmalara ilişkin raporlarını sundu.

Toplantıda, hastalık belirtisi olup seyahat edenlere para cezası verilmesine yönelik Sağlık Bakanı Sait Nemeki tarafından yapılan teklifi geri çeviren Ruhani, "Bu insanlar hasta olduklarının farkında olmayabilir, tedavi için hastaneye sevkleri yeterli" dedi.


Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van'ın İran sınırına yakın bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 22:34:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ruhani'den koronavirüse karşı 'video konferans' önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]