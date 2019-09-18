Ruhani'den Saudi Aramco yorumu: "Size ders vermek için vurdular"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıya destek vererek, "Sizi uyarmak ve ders vermek için bir sanayi merkezini vurdular. Bölgedeki düşmanlar bu uyarıdan ders almalı ve savaşı sona erdirmeli." dedi.

Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerine düzenlenen saldırı ve bu konuda İran'ın suçlanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bölgedeki düşmanlar savaşı sona erdirmeli"

Bölgede çatışma istemediklerini ancak çatışmayı başlatanın kim olduğunun da görülmesi gerektiğini söyleyen Ruhani, Saudi Aramco'ya yönelik saldırıya işaret ederek, "Hastane, okul ya da Sana'da bir pazar yerini vurmadılar ki rahatsız olasınız. Sizi uyarmak ve size ders vermek için bir sanayi merkezini vurdular. Bölgedeki düşmanlar bu uyarıdan ders almalı ve halkın huzur içinde yaşaması için savaşı sona erdirmeli." ifadelerini kullandı.

Savaşı başlatan tarafın Yemenliler olmadığını aksine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD, bazı Avrupa ülkeleri ve İsrail'in bölgede savaş başlatarak bu ülkeyi harabeye çevirdiğini savunan Ruhani, şunları kaydetti:

"Onlar Yemenlileri öldürdüğünde, bölgeye silah ve mühimmat yığdıklarında ve Suudi Arabistan ABD'den 400 milyar dolarlık silah aldığını itiraf ettiğinde 'kimse konuşmamalı' diyorlar ancak Yemen halkı buna refleks gösterdiğinde rahatsız oluyorlar."

" Ankara'daki üçlü zirve barış için kollektif bir çabanın göstergesi"

Bazı bölge ülkeleri güvenlik ve barış için çaba gösterirken diğer ülkelerin ise savaş kışkırtıcılığı yaptığını ifade eden Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılan "Türkiye- Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi"yle ilgili ise şu değerlendirmede bulundu:

"Bu toplantıda başta Suriye olmak üzere bölgede barış ve istikrarın sağlanması, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesi ve halkın normal yaşamını sürdürebilmesi için gereken şartların oluşturulması hedeflenmiştir ki bu da bölgede huzur ve barış için kollektif bir çabanın göstergesidir."

Ruhani ayrıca Türkiye ve Rusya liderleriyle çok iyi görüşmeler yaptıklarını ve son aylarda artan ilişkiler ile iş birliğini ele aldıklarını aktardı.

"Maksimum baskıyla müzakere imkansız"

ABD yaptırımlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ruhani, hiçbir devletin maksimum baskı altında müzakereye hazır olmayacağını vurguladı.

Ruhani, ABD'nin yaptırım politikalarıyla hedefine ulaşamayacağını savunarak, şunları söyledi:

"ABD makamlarına buradan maksimum baskıyla müzakerenin imkansız olduğunu bir kez daha ilan ediyorum. Eğer doğru söylüyorsanız ve müzakere istiyorsanız İran'a yönelik tüm yaptırımlar durmalıdır. Belki de ABD'li yetkililer gerçekten pişman olmuştur ve iyi niyet taşıyordur. Gerçek tevbe için samimiyetlerini göstermeli ve İran'a yönelik baskıları kaldırmalılar."

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlenmişti.