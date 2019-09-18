Ruhani'den Saudi Aramco yorumu: Size ders vermek için vurdular

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "(Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırı) Hastane, okul ya da Sana'da bir pazar yerini vurmadılar ki rahatsız olasınız. Sizi uyarmak ve size ders vermek için bir sanayi merkezini vurdular. Bölgedeki düşmanlar bu uyarıdan ders almalı." dedi.