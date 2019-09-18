Son Dakika Haberleri: Ruhani'den Saudi Aramco yorumu: Size ders vermek için vurdular
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Ruhani'den Saudi Aramco yorumu: Size ders vermek için vurdular

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "(Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırı) Hastane, okul ya da Sana'da bir pazar yerini vurmadılar ki rahatsız olasınız. Sizi uyarmak ve size ders vermek için bir sanayi merkezini vurdular.

Ruhani'den Saudi Aramco yorumu: Size ders vermek için vurdular, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "(Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırı) Hastane, okul ya da Sana'da bir pazar yerini vurmadılar ki rahatsız olasınız. Sizi uyarmak ve size ders vermek için bir sanayi merkezini vurdular. Bölgedeki düşmanlar bu uyarıdan ders almalı." dedi.

Hasan Ruhani, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:20 
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